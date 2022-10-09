Москва, , 08:09 — REGNUM В течение ближайшего времени будет восстановлено движение пригородных поездов по Крымскому мосту, на котором накануне произошёл теракт. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Минтранса России.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отмечается, что по состоянию на 20:30 мск 8 октября железнодорожное движение по Крымскому мосту после ремонтно-восстановительных работ было восстановлено, при этом с 18:42 мск 8 октября было возобновлено движение грузовых составов.

«В течение ночи планируется также осуществить пропуск 12 пассажирских составов. К настоящему времени возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда. Движение пригородных поездов будет восстановлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе РФ сообщили, что работа Керченской паромной переправы уже идёт, паром выполняет третий рейс.