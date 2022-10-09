Донецк, 9 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Об этом 9 октября заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.49 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Позднее представительство сообщило, что четыре снаряда было выпущено по Макеевке и три — по Ясиноватой.