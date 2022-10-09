Керчь, Крым, , 08:02 — REGNUM Переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно. Об этом 9 октября заявили в Минтрансе России.

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Паром «Керченский-2» выполняет уже третий рейс после взрыва на Крымском мосту.

«Паром «Керченский-2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 1:52 мск. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров», — отметили в ведомстве.

Движение по автомобильной дороге восстановлено, но пока в реверсном режиме.

Национальный антитеррористический комитет 8 октября сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.