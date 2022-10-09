Змеиногорск, Алтайский край, 9 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае перед судом предстанут двое жителей Змеиногорского района 18 и 19 лет по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, в ночь на 27 декабря 2021 года обвиняемые в компании местных жителей распивали спиртное. Сговорившись между собой, они напали на одну из присутствующих женщин, избили её, затем похитили на запряжённых лошадьми санях.

«При передвижении по улицам населенного пункта, злоумышленники избивали женщину и, приведя ее в бессознательное состояние и лишив возможности оказать сопротивление, изнасиловали», — отметили в ведомстве.

Затем молодые люди привезли потерпевшую к ней домой и оставили. На следующий день 45-летнюю женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Уголовное дело был возбуждено по трём «тяжким» статьям — похищение человека, групповое изнасилование, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человек. Расследование к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае начался суд над 50-летним местным жителем, который сознался в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей.