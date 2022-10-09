Багдад, , 07:52 — REGNUM В Иране военную базу Турции обстреляли ракетами. Об этом 8 октября сообщает агентство Shafaq News.

По данным журналистов, стреляли по базе Зликан недалеко от города Мосул. Ни одна из ракет не попала в цель. Две из них упали возле военного объекта, а одна — в деревне Омар Кабджи.

Сообщается, что правоохранители ищут злоумышленников.

Напомним, вооружённые силы Турции на территории Ирака борются с членами «Рабочей партии Курдистана», которая признана террористической в стране.