Керчь, Крым, , 07:50 — REGNUM Работа Керченской паромной переправы уже идёт, паром выполняет третий рейс. Об этом 9 октября сообщил Минтранс России в своём телеграм-канале.

Паром на Керченской переправе Марина Каширская © ИА REGNUM

Уточняется, что паром «Керченский-2» отправился из Крыма в 01:52 мск и доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. Загрузившись новой партией автомобилей в порту Кавказ, паром отправился в обратный путь. В 05:50 мск паром вышел в третий рейс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Керченском порту для перевозки малотоннажных грузовых автомобилей подготовлены два автомобильных парома, «Керченский-2» и «Ейск». Кроме того, в случае необходимости, через Керченский пролив будут запущены три судна для перевозки пассажиров, вместимостью 100, 200, и 250 человек.

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