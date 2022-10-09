Москва, 9 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2022 года фильмы из России собрали в прокате во Франции $660 тысяч, что стало самым высоким результатом среди иностранных государств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Эксперты посчитали сборы российских фильмов в иностранном прокате без учёта стран СНГ. Общие сборы российского кино за рубежом в первой половине 2022 года упали на две трети в сравнении с 2021 годом.

Всего первые шесть месяцев 2022 года в международный прокат вышел 41 российский фильм. Лидером по сборам среди отечественных картин за рубежом стал фильм ужасов «Ряд 19».

Лидером по сборам российских картин в кинотеатральном прокате стала Франция. Второе место заняла Мексика с результатом $544 тысячи, третье — Перу ($297 тысяч).

В первую пятёрку также вошли Германия и Колумбия. Замкнули десятку рейтинга Китай, Чили, Австралия, чехия и Аргентина.