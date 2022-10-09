Чита, 9 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Забайкальского края отправились к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров ВС РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Забайкальского края Проводы мобилизованных в Забайкальском крае

Торжественные проводы бойцов состоялись 7 октября на территории аэропорта «Кадала». По словам губернатора Александра Осипова, их будут обучать «родные люди», которые успешно воюют уже много месяцев.

«Это настоящие боевые офицеры, это блестящий личный состав. Я это говорю не понаслышке, мы постоянно с ними на связи. Необходимо оказать им поддержку», — отметил он.

Военнослужащие по завершению торжественной части разместились в военно-транспортном самолёте ИЛ-76МД. Обучение будет проходить на полигонах в европейской части России.