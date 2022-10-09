Тбилиси, 9 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 октября принял прибывшего в Тбилиси главу минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«Было подчёркнуто, что Грузия привержена делу углубления регионального сотрудничества в области энергетической безопасности посредством тесного взаимодействия с Азербайджаном», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Гарибашвили заявил о готовности продолжать развивать транспортные проекты в стране. Он подчеркнул, Грузия готова продолжать сотрудничество в развитии транзитных проектов.

Напомним, газопровод Южный газотранспортный коридор, по которому Азербайджан поставляет газ в Европу, проходит через Грузию.