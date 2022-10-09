Вашингтон, 9 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Тропический шторм «Джулия» усилился до урагана в Атлантическом океане. Об этом 8 октября сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган

По данным специалистов, скорость ветра в границах урагана составляет 33,5 м/сек, ему присвоена первая категория по шкале Саффира — Симпсона. «Джулия» находится на расстоянии 200 км от крайней точки на востоке Никарагуа и продвигается со скоростью 27 км/час в западном направлении.

Предполагается, что уже 10 октября ураган достигнет побережья Никарагуа. В связи с приближением стихии штормовое предупреждение объявлено в трёх странах: в Никарагуа, Колумбии и Гондурасе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство окружающей среды Колумбии предупредило местные власти в районах Карибского бассейна о возможном прохождении тропического шторма, ориентировочно в ночь с 8 на 9 октября.