Карсон-Сити, США, , 07:33 — REGNUM При президенте США Джо Байдене инфляция в стране стала худшей за последние 50 лет. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп своим сторонникам, выступая в штате Невада.

Инфляция

«Джо Байден и демократы в Конгрессе допустили худшую инфляцию в стране за 50 лет — 9,1%. Цифра растёт и вырастет очень существенно», — заявил Трамп.

В июне Трамп назвал ситуацию в США «бедой», которой ещё не было в стране.

Напомним, в среднем цены на бензин в США, в зависимости от штата колеблются в районе $3,081 — $5,762. При этом в сентябре Байден объявил, что в 41 штате цены на бензин снизили до $2,99 и ниже.