Курган, , 07:26 — REGNUM В Курганской области проводится работа по уточнению списков людей, подлежащих мобилизации. Это делается во избежании ошибок в будущем, отметил в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ошибки начального этапа мобилизации общеизвестны. К сожалению, система военкоматов и тылового обеспечения оказалась к этому не готова. Оттого и появились отдельные указания к призываемым в средневековом стиле — «явиться конно, людно и оружно», а парней в регулярную российскую армию начали собирать по принципу народного ополчения, кто во что горазд. И у нас нашлись «шутники», направившие повесток в 15 раз больше, чем требовалось, или вручавшие их 60-летним «дедушкам». Поправляем», — отметил Шумков.

Курганский губернатор заявил о необходимости системного разбора обстоятельств, которые привели к ошибкам при частичной мобилизации.

«Необходима срочная совместная работа по упорядочиванию списков, возобновлению системы военных сборов, организация адекватной работы по формированию запасов всех видов экипировки и снаряжения в достаточном объёме. Необходимо жёстко спрашивать с тех, кто проявляет рвение и готовность несмотря ни на что отправлять парней «голыми-босыми да в чисто поле», лишь бы отчитаться об исполнении. За проявление системной глупости и черствость надо отвечать», — подчеркнул Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области управление социальной защиты с главами муниципальных округов завершили формирование списка потребностей семей мобилизованных.

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