Красноярск, , 07:26 — REGNUM Автомобилистов предупредили о гололёдных явления на загородных трассах Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Гололед Dtp-online-news.ru

В ведомстве напомнили об авариях, произошедших на дорогах края за последние несколько суток. В результате ДТП на трассе Канск — Абан — Богучаны с участием микроавтобуса пострадавшие оказались заблокированы в автомобиле.

В связи с этим водителей призвали неукоснительно соблюдать правило дорожного движения, особенно на загородных трассах, где наблюдаются гололёдные явления.

«Автолюбителям необходимо соблюдать на дорогах дистанцию и скоростной режим, пользоваться ремнями безопасности и следить за исправностью своего транспортного средства», — подчеркнули в ведомстве.