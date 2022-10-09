Карсон-Сити, США, , 07:19 — REGNUM Вашингтон должен немедленно инициировать переговоры, чтобы на территории б УССР прекратился вооружённый конфликт. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп своим сторонникам, выступая в штате Невада.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы обязаны к неотложным переговорам о мирном завершении войны. В противном случае мы придём к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

Напомним, в сентябре Трамп предложил дать ему возможность возглавить переговорную группы между Москвой и Киевом. Ни одна из сторон не откликнулась на его инициативу.

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