Карсон-Сити, США, 9 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Вашингтон должен немедленно инициировать переговоры, чтобы на территории б. УССР прекратился вооружённый конфликт. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп своим сторонникам, выступая в штате Невада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Мы обязаны к неотложным переговорам о мирном завершении войны. В противном случае мы придём к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

Напомним, в сентябре Трамп предложил дать ему возможность возглавить переговорную группы между Москвой и Киевом. Ни одна из сторон не откликнулась на его инициативу.