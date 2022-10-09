Пекин, 9 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Комплексный космический солнечный телескоп Китая Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S) выведен на околоземную орбиту 9 октября, сообщает China Daily.

NASA Вспышка на Солнце

Запуск проводился с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» стартовала в 07:43 по местному времени (02:43 мск).

Космический телескоп успешно достиг заданной солнечно-синхронной орбиты на высоте 720 км от уровня Земли. Старт признан успешным.

Космический аппарат ASO-S оснащён тремя научными инструментами, которые должны проработать на орбите более четырёх лет. Этот телескоп стал первым полномасштабным специализированным инструментом для изучения Солнца Китая.