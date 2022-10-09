Абакан, 9 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Руководители сибирских регионов утвердили патриотическое просвещение приоритетным направлением своей деятельности. Об этом рассказал глава Хакасии Валентин Коновалов по итогам заседания ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парадный расчёт «Юнармия»

В ходе обсуждения губернатор Томской области Владимир Мазур указал на результаты соцопроса, согласно которым более половины молодёжи не смогли правильно назвать дату начала Великой Отечественной войны.

«Мы рассматриваем патриотическое воспитание, как элемент стратегии национальной безопасности», — отметил он.

Для активизации работ в этом направлено предполагается создать инфопортал «Большая Сибирь. Большая память», на котором будет размещена информация о подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны, и во время проведения военных операций по защите интересов России.

Кроме того, предложено включить в туристические маршруты посещение мемориалов с захоронениями сибиряков и увеличить число открытых уроков по гражданско-патриотическим темам.