Кызыл, 9 октября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку в связи со смертью четырёхмесячного ребёнка в Туве. Трагедия произошла 4 октября в Кызыле, сообщили корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Pexels.com Младенец

По предварительным данным, пьяная мать во время кормления грудью сына придавила его, в результате чего младенец скончался от механической асфиксии. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

Женщина была ранее судима за ряд преступлений. Кроме того, как выяснилось, её старшая семилетняя дочь нигде не училась, что говорит о ненадлежащем исполнении подозреваемой своих родительских обязанностей.

«В рамках проверки будет дана оценка эффективности работы органов субъектов профилактики, в чьи обязанности входит пресечение фактов правонарушений в отношении несовершеннолетних и контроль за неблагополучными семьями», — добавили в надзорном ведомстве.