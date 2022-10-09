Ханты-Мансийск, 9 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Даркнете предлагается трудоустройство на предприятиях топливно-энергетического комплекса Югры, где работникам выдают бронь от мобилизации. Об этом сообщает Муксун. fm.

Dipsphotography Даркнет

За 150 тысяч рублей продавец обещает место на предприятиях по добыче нефти и газа. Как выяснилось, после получения денег, он не выходил на связь. На данный момент его заблокировали на форуме, где он промышлял.

Отмечается, что в Даркнете после объявления частичной мобилизации с 21 сентября появилось множество подобных предложений. Цены на трудоустройство на предприятия ТЭК, бизнес-визы в другие страны, удаление из базы военкомата или отъезд из России доходят до 600 тысяч рублей. Откликнувшиеся на данные предложения покупатели становятся жертвами мошенников.