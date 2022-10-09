Токио, 9 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Пуск баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ) с изменяемой траекторией, вероятнее всего, осуществила КНДР. Такое заявление сделали 9 октября специалисты минобороны Японии, сообщает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM КНДР

Как предполагают в минобороны Японии, Северная Корея, вероятнее всего, осуществила пуск БРПЛ в ночь на 9 октября. По данным ведомства, были запущены две ракеты из района восточного побережья КНДР.

Уточняется, что ракеты с изменяемой траекторией того же типа, что испытывались КНДР в октябре 2021 года. Данный тип ракет на завершающем этапе полёта резко повышает свою траекторию, затрудняя перехват противником. В этот раз ракеты пролетели около 350 км, достигнув высоты в 100 км.

Напомним, с начала текущего года КНДР провела уже более 20 ракетных пусков, при этом в последние несколько недель частота запусков резко возросла. Как отмечают военные наблюдатели, Северная Корея наглядно демонстрирует способность наносить ракетные удары из разных мест различными типами ракет в ответ на потенциальную атаку.