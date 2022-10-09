Тбилиси, 9 октября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия не ломал руку в драке с политическими оппонентами. Об этом он 8 октября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

European People's Party Никанор Мелия

Политик опроверг сообщения правительственных телеканалов. По данным журналистов, ранее он якобы подрался с однопартийцами и так получил травму. Мелия заявляет, что он сломал только палец, причём это произошло в спортзале.

«Во время спортивных занятий я получил травму. Что главное, и там я не ломал руку — палец», — написал Мелия.

Он также обвинил правящую партию «Грузинская мечта» информационной кампании против ЕНД.

Напомним, ранее Мелия возмутился, узнав, что экс-министр обороны Грузии, бизнесмен и основатель оппозиционного телеканала «Формула» Давид Кезерашвили спонсирует одного из членов партии. На это последовала критика в адрес Мелии от однопартийцев. От председателя ЕНД потребовали покинуть этот пост. В «Мечте» по этому и подобным поводам заявляют, что что в «Нацдвижении» якобы назревает раскол.