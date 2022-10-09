Иркутск, 9 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Бывшего директора МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супругу, а также знакомого признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.

Health.obozrevatel.com Молоко

По данным следствия, обвиняемые ранее вступили в сговор с целью хищения денег муниципального предприятия, а также города Иркутска. Для этого они закупали молоко для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.

Мошенников задержали в феврале 2020 года, ущерб от их действий был оценён в 59 млн рублей. Объём уголовного дела составил 19 томов — следователи допросили более 60 человек, провели трудоёмкую финансово-экономическую экспертизу.

«Суд с учётом мнения прокурора назначил бывшему директору МУПа наказание в виде 6 лет лишения свободы, его супруге — 4 года лишения свободы и соучастнику преступления — 6 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

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