Токио, , 06:37 — REGNUM Нефтегазовый проект «Сахалин — 1» нужен Японии, чтобы снизить зависимость от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Об этом 9 октября сообщил на японском телеканале NHK Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

Проект «Сахалин — 1» rosneft.ru

«Япония на 90% зависима от нефти стран Ближнего Востока, но проект «Сахалин — 1» важен с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — сказал Нисимура.

Глава ведомства сообщил, что поставки нефти из России в Японию прекратились. Тем не менее, Токио в дальнейшем надеется прояснить ситуацию по этому вопросу.

Напомним, «Сахалин — 1» основан в 1996 году. Нефть там добывают по условиям российско-японского соглашения о разделе продукции. 7 октября президент РФ Владимир Путин распорядился передаеть имущество проекта «Сахалина — 1» в собственность РФ.