Токио, 9 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Нефтегазовый проект «Сахалин-1» нужен Японии, чтобы снизить зависимость от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Об этом 9 октября сообщил на японском телеканале NHK министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

rosneft.ru Проект «Сахалин-1»

«Япония на 90% зависима от нефти из стран Ближнего Востока, но проект «Сахалин-1» важен с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — сказал Нисимура.

Глава ведомства сообщил, что поставки нефти из России в Японию прекратились. Тем не менее Токио в дальнейшем надеется прояснить ситуацию по этому вопросу.

Напомним, «Сахалин-1» основан в 1996 году. Нефть там добывают по условиям российско-японского соглашения о разделе продукции. 7 октября президент РФ Владимир Путин распорядился передать имущество проекта «Сахалина-1» в собственность РФ.