Варшава, 9 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Оригинальный способ избежать получения счетов за газ и электроэнергию, которые постоянно растут, назвал польский журналист Лукаш Орбитовский в своём фельетоне, который был опубликован 8 октября в издании Onet. pl.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

По словам журналиста, уже около года он преподаёт литературу в одном из исправительных учреждений страны. На занятиях он обсуждает со своими учениками разные темы, и не обошли стороной актуальную для сегодняшнего дня проблему роста цен на газ и электричество.

Орбитовский рассказал, что когда на одном из занятий поделился с учениками своими мыслями на тему возрастания тарифов на электроэнергию, то встретил интересную реакцию.

«Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: «Нам плевать, нас это не касается», — пишет Орбитовский.

Таким образом, журналист сделал шуточный вывод: чтобы не разориться на «кошмарных счетах» за газ и электричество, нужно немедленно сесть в тюрьму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что польская сторона предложила поделить между странами ЕС и Киевом замороженные в рамках санкционных мер российские активы.