Улан-Удэ, 9 октября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители задержали двоих несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге баннера в поддержку специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Памятник Ленину на площади Советов Улан-Удэ. Бурятия

Инцидент произошёл ночью 7 октября на площади Советов Улан-Удэ. Неизвестные подожгли триколор с латинской буквой «V», размещённый на памятнике-бюсте Владимиру Ленину. Напомним, буква «V» является одним из символом российской операции на территории бывш. УССР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены, им оказались проживающие в Улан-Удэ 17-летний подростки, один из которых учится в местном колледже.

«Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в ведомстве.