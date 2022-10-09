Каир, 9 октября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Банки Египта будут работать с российской платёжной системой «Мир» в течение нескольких дней. Об этом 8 октября сообщает местная газета «Аш-Шурук», ссылаясь на источники, связанные с туристической и экономической сферами.

Карта «Мир»

По данным журналистов, российские туристы смогут проводить по картам рублёвые платежи.

«Источники отрицают, что с системой решили работать в связи с тем, что турецкие банки в последние дни заявили, что отказываются от неё, опасаясь применения американских санкций», — отметили в издании.

Сообщается, что в Египте в последнее время наблюдает наплыв большого числа туристов.