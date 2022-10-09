Дамаск, 9 октября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу подверглась американская военная база в Сирии. Об этом 8 октября заявило центральное командование Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Уточняется, что неизвестные боевики произвели пуск реактивного снаряда калибром 107 мм по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии. По объекту боевикам попасть не удалось.

В американском военном ведомстве указали, что в результате обстрела базы никто из военнослужащих США и союзных сил не пострадал. Постройки и оборудование повреждены не были. На месте пуска военные нашли несколько неиспользованных ракет.

Центральное командование Пентагона начало расследование нападения на объект.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Сирии потребовало от США незамедлительно вывести военный контингент из страны.