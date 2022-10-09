Брюссель, 9 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетит с визитом Узбекистан и Казахстан. Об этом он 8 октября сообщил в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Глава Евросовета написал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил его в Астану на встречу лидеров стран Туркестана, которая должна пройти 26 и 27 октября. После этого Мишеля пригласил в Ташкент президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Мишель отметил, что Брюссель готов выстраивать отношения со странами Туркестана и углублять связи с ними.

Напомним, Токаев и глава Евросовета в июле по телефону обсуждали возможности стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке.