Москва, , 05:48 — REGNUM Пресс-служба министерства обороны 9 октября распространило кадры боевой подготовки мобилизованных граждан.

Танк Mil.ru

Сообщается, что в учебном центре Восточного военного округа Забайкальского края обучают экипажи танков. Танкисты проводят дневные и ночные стрельбы. Также они стреляют по неподвижным и двигающимся целям. Кроме того, там бойцы учатся метать гранату в танки.

По данным пресс-службы, аналогичные учения проходят на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота в Приморском крае. Там упор делают на борьбу с легкобронированной техникой, оснащённой активной защитой. Также ведётся отработка стрельбы из гранатомёта.

В Калининградской области, как сообщают в Минобороны, мобилизованных отправили в воинские части для боевого слаживания.