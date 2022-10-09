Пекин, , 05:48 — REGNUM Запуск космического телескопа для исследования Солнца «Куафу-1» успешно произвёл Китай. Об этом 9 октября сообщило агентство «Синьхуа».

Вспышка на Солнце NASA

Старт ракеты-носителя CZ-2D (Long March-2D) состоялся с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 07:43 по времени Пекина (02:43 мск). Космический телескоп был успешно выведен на заданную орбиту.

Аппарат планируется использовать для исследования причинно-следственных связей между солнечными вспышками, корональными выбросами масс и магнитным полем Солнца, а также для получения данных, необходимых для прогнозирования космической погоды.

Отмечается, что расчётный срок службы телескопа составляет четыре года. Это первый независимый проект китайских учёных.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешном выводе Китаем на орбиту двух экспериментальных спутников.

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