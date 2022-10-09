Киев, 9 октября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Посол киевского режима в Минске Игорь Кизим получил ноту от МИД Белоруссии, где сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этом 8 октября заявили во внешнеполитическом ведомстве киевского режима.

Belarus.mfa.gov.ua Игорь Кизим

Уточняется, что Игорь Кизим был приглашён вечером 8 октября в МИД Белоруссии, где ему была вручена дипломатическая нота. В ноте утверждалось, что киевский режим планирует нанести удар по территории Белоруссии.

В Киеве заявили, что информация о готовящемся нападении не соответствует действительности и является инсинуацией. Вручение дипломатической ноты в Киеве было названо «российской провокацией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянных провокациях Киева на белорусской границе.