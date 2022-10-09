Вашингтон, 9 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Жители Европы, готовясь к зиме, вырубают деревья в парках и интересуются, как можно отапливать дома с помощью навоза. Об этом говорится в опубликованной 8 октября статье в Bloomberg.

Олег Кугаев ИА REGNUM Кизяк

«Это возврат к старым временам, когда люди отапливали не весь дом. Они садились возле огня и использовали тепло от печи или открытого огня и ложились спать», — сказал журналистам управляющий директор британской оптовой розничной торговли дровами Certainly Wood Ник Снелл.

Сообщается, что в Швеции в четыре раза вырос спрос на печи, очередь на их покупку растянулась до марта. Домохозяйствам с небольшим бюджетом приходится выбирать между отоплением и покупкой предметов первой необходимости.

В издании отмечают, что помимо опасений по поводу дефицита топлива, энергетический кризис усугубляет рост расходов на жизнь, а инфляция в еврозоне впервые в сентябре достигла двузначного числа.