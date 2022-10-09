Новокузнецк, Кемеровская область, 9 октября, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Ответ за разрушенный Крымский мост нужно давать разумный и осмотрительный. Так считает политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«Россия должна понимать, что всё разрушенное хозяйство [территории бывш. УССР] придётся восстанавливать ей, когда эти земли рано или поздно войдут в её состав (такова логика событий). Поэтому ответ за разрушенный Крымский мост нужно давать разумный и осмотрительный, — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. — Давно пора уничтожить ракетным ударом Историко-мемориальный музей Степана Бандеры. Возможно, придётся возобновить блокаду Одессы со стороны Чёрного моря, разрушить туннели в районе Карпат, мосты, через которые Запад снабжает всем необходимым киевский режим. Это первое, что приходит на ум. Вариантов предлагалось экспертами много. Я думаю, решение будет найдено. Сама атака на Крымский мост повышает градус противостояния. Вчерашний призыв Зеленского использовать ядерное оружие против России для защиты [территории бывш. УССР] преследовал те же цели».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Крымском мосту утром 8 октября взорвали грузовой автомобиль, произошло возгорании железнодорожных топливных цистерн. В итоге обрушились два пролёта автомобильного полотна моста.