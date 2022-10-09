Москва, , 05:00 — REGNUM Мужчина напал на сотрудника полиции и ранил его, а также повредил патрульный автомобиль на западе Москвы. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Полиция Duma.gov.ru

Информацию о грубом нарушении общественного порядка сотрудники полиции получили ночью 9 октября от жильцов на улице Ярцевской. Прибыв на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили вооружённого мужчину в невменяемом состоянии. Мужчина выстрелил несколько раз в сторону патрульного автомобиля, повредил его и ранил в ногу сотрудника полиции.

Уточняется, что после стрельбы злоумышленник вышел из подъезда и продолжил совершать противоправные действия. Сотрудник патрульно-постовой службы принял решение применить табельное оружие и ранил нападавшего. Правонарушитель был задержан, ему и пострадавшему полицейскому оказывается медицинская помощь.

Задержанный оказался местным жителем 54-х лет, оружие у него было изъято. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту произошедшего. По итогам проверки все собранные материалы будут отправлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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