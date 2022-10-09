Новосибирск, , 04:53 — REGNUM Произошедший военно-террористический акт на Крымском мосту был достаточно предсказуем. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

«О его неизбежности по мере эскалации противостояния говорили многие эксперты, включая западных, [на территории бывш. УССР] и российских. Вплоть до последнего момента Россия отказывалась от нанесения ударов по «центрам принятия решений» и достаточно избирательно атаковала объекты «критической инфраструктры» противостоящей стороны. В современной ситуации, помимо демонстрации принципиальной уязвимости значимых инфраструктурных объектов, Россию, по всей видимости, подталкивают к односторонним действиям, которые могут стать основанием для новых публичных обвинений и санкций, — уверен эксперт. — Ответ России, заметно конкретизировавшей свою позицию в свете последних решений, в любом случае состоится — но будет совершён не в спешке, а с некоторой паузой. При этом очевидно, что ситуация глубоко изменилась, и определённая эскалация военного противостояния неизбежна».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль и произошло возгорании железнодорожных топливных цистерн. Обрушились два пролёта автомобильного полотна моста. По предварительным данным, погибли три человека.