Новосибирск, 9 октября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Произошедший военно-террористический акт на Крымском мосту был достаточно предсказуем. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«О его неизбежности по мере эскалации противостояния говорили многие эксперты, включая западных, [на территории бывш. УССР] и российских. Вплоть до последнего момента Россия отказывалась от нанесения ударов по «центрам принятия решений» и достаточно избирательно атаковала объекты «критической инфраструктры» противостоящей стороны. В современной ситуации, помимо демонстрации принципиальной уязвимости значимых инфраструктурных объектов, Россию, по всей видимости, подталкивают к односторонним действиям, которые могут стать основанием для новых публичных обвинений и санкций, — уверен эксперт. — Ответ России, заметно конкретизировавшей свою позицию в свете последних решений, в любом случае состоится — но будет совершён не в спешке, а с некоторой паузой. При этом очевидно, что ситуация глубоко изменилась, и определённая эскалация военного противостояния неизбежна».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль и произошло возгорании железнодорожных топливных цистерн. Обрушились два пролёта автомобильного полотна моста. По предварительным данным, погибли три человека.