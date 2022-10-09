Тбилиси, 9 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В Грузии за десять лет правления партии «Грузинская мечта» не было выявлено ни одного агента России. Об этом заявила журналистам лидер оппозиционной партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.

Facebook.com/EKhoshtaria Елена Хоштария

Она продолжает проявлять беспокойство из-за того, что в республику въезжает большое количество граждан России. Лидер партии хочет, чтобы этот поток фильтровали, а также ограничивали гражданам РФ возможности в регистрации частной собственности и бизнеса в Грузии.

«Если за десять лет не выявили ни одного российского агента, зачем же их выявлять в этом потоке, зачем быть ориентированным на то, чтобы что-то делать? Одного этого факта достаточно для того, чтобы не доверять этим властям», — сказала Хоштария.

Лидер «Дроа» назвала власти Грузии «пророссийскими».

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на это отвечают отказом и указывают на «небывалый рост» экономики Грузии. Кроме того, сравнение с 2021 годом называется некорректным, так как в то время действовали карантинные ограничения.