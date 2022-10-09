Власти Грузии не выявили ни одного российского агента — лидер партии
Тбилиси, 9 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В Грузии за десять лет правления партии «Грузинская мечта» не было выявлено ни одного агента России. Об этом заявила журналистам лидер оппозиционной партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.
Она продолжает проявлять беспокойство из-за того, что в республику въезжает большое количество граждан России. Лидер партии хочет, чтобы этот поток фильтровали, а также ограничивали гражданам РФ возможности в регистрации частной собственности и бизнеса в Грузии.
«Если за десять лет не выявили ни одного российского агента, зачем же их выявлять в этом потоке, зачем быть ориентированным на то, чтобы что-то делать? Одного этого факта достаточно для того, чтобы не доверять этим властям», — сказала Хоштария.
Лидер «Дроа» назвала власти Грузии «пророссийскими».
Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на это отвечают отказом и указывают на «небывалый рост» экономики Грузии. Кроме того, сравнение с 2021 годом называется некорректным, так как в то время действовали карантинные ограничения.