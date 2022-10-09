Берлин, , 04:37 — REGNUM Муниципалитеты городов, расположенных на территории бывшей ГДР постепенно стали достигать пределов возможностей по приёму беженцев с территории б. УССР. Об этом 8 октября сообщила телерадиокомпания MDR.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, о своём отказе в приёме новых беженцев заявили администрации городов Магдебург, Гера и Галле. Власти Эрфурта и Хемница подтвердили, что их ресурсы для оказания помощи вынужденным переселенцам близки к пределу.

По данным главы Немецкого союза городов и общин Герда Ландсберга, в муниципалитетах не ожидали такого наплыва людей, в городах складывается напряжённая ситуация. С каждым днём всё больше муниципалитетов заявляют о достижении «пределов своих возможностей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы 23 муниципалитетов в федеральной немецкой земле Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения беженцев с территории б. УССР.

При этом правительство Германии предупредило, что в ближайшие месяцы количество вынужденных переселенцев будет лишь расти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии главы 23 муниципалитетов заявили о трудностях из-за беженцев