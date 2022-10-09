Москва, , 04:29 — REGNUM Законодательство России предусматривает случаи увеличения пенсии за периоды, когда граждане были вынуждены не работать. Об этом сообщила в опубликованном 9 октября агентством «Прайм» материале доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

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Она отметила, что пенсия формируется за счёт накопленных баллов. 1,5 года ухода за первым ребёнком можно оформить как 2,7 балла. В случае второго ребёнка это уже 5,4 балла, а третьего — 8,1. Кроме того, 1,8 балла «стоит» год воинской службы, а также год ухода за ребёнком-инвалидом или за престарелым старше 80 лет.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа», — подчеркнула эксперт.

Дзгоева напомнила, что пенсионные баллы можно купить с помощью добровольных взносов, но не более 15 лет.