Граждане России могут увеличить пенсию, не работая — эксперт
Москва, 9 октября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Законодательство России предусматривает случаи увеличения пенсии за периоды, когда граждане были вынуждены не работать. Об этом сообщила в опубликованном 9 октября агентством «Прайм» материале доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
Она отметила, что пенсия формируется за счёт накопленных баллов. 1,5 года ухода за первым ребёнком можно оформить как 2,7 балла. В случае второго ребёнка это уже 5,4 балла, а третьего — 8,1. Кроме того, 1,8 балла «стоит» год воинской службы, а также год ухода за ребёнком-инвалидом или за престарелым старше 80 лет.
«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа», — подчеркнула эксперт.
Дзгоева напомнила, что пенсионные баллы можно купить с помощью добровольных взносов, но не более 15 лет.