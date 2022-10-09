Эдинбург, Великобритания, , 04:17 — REGNUM Уже после одного месяца нахождения на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Шотландии выросли сепаратистские настроения. Об этом в интервью телеканалу ITV News сообщила шотландский премьер-министр Никола Стерджен.

Никола Стерджен Firstminister.gov.scot

Она назвала «катастрофой» экономическую политику нового британского премьер-министра. Стерджен намерена добиваться независимости для автономии.

«Независимость — ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам», — заявила глава шотландского правительства.

Стерджен отметила, что ей довелось работать с четырьмя британскими премьер-министрами, и Трасс — худшая из них.

Напомним, в июне Стерджен анонсировала новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.

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