Тбилиси, 9 октября, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Заявления о том, что заключённому экс-президенту Грузии не оказывают должного лечения, является ложью. Об этом 8 октября заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Лидера партии спросили, считает ли он ложью заявления о тяжёлом состоянии здоровья Саакашвили. Каладзе заявил, что так и есть.

«Да, да, они лгут. Это неверная информация. Все заключенные имеют доступ к соответствующим сервисам — если необходимо подключение врачей, они подключаются», — сказал мэр грузинской столицы.

Он подчеркнул, что соответствующие службы сделают всё, чтобы у заключённого Саакашвили не было проблем со здоровьем.

Напомним, Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Почти сразу начались жалобы на состояние его здоровья. Неоднократно делались заявления, что он вот-вот умрёт, если его не выпустят на свободу. Адвокаты политика пытаются добиться, чтобы его освободили для лечения за границей. Из США прибыли врачи, чтобы поставить соответствующий диагноз.