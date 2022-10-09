Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Некоторые виды боеприпасов в скором времени не смогут поставлять киевскому режиму США. Об этом 8 октября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полковника в отставке корпуса морской пехоты ВМС США, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Полковник в отставке, ранее занимавшийся закупками оружия для правительства США, рассказал, что запасы боеприпасов расходуются быстрее, чем их можно пополнить. В частности, Кансиан указал, что если США отправит Киеву треть запасов ракет для комплексов HIMARS, то киевские боевики получат от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса хватит на несколько месяцев, однако затем замены им не будет.

Указывается, что Киеву потребовалось больше военной помощи, чем предполагалось. Восстановление запасов США до уровня, который наблюдался на момент начала российской спецоперации, по мнению Кансиана, может занять несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что член палаты представителей Конгресса США Крис Стюарт Финансировать киевский режим до бесконечности невозможно без понимания стратегии американского президента Джозефа Байдена по завершению военных действий.

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