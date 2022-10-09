Астана, , 03:42 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Казахстана 8 октября зарегистрировала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева кандидатом на досрочных президентских выборах. Об этом сообщил на заседании Центризбиркома глава ЦИК Нурлан Абдиров.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«ЦИК установлено, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», — сказал Абдиров.

Он отметил, что Токаеву будут выданы подписные листы для сбора подписей в его поддержку.

Напомним, ранее оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана выдвинула кандидатом в президенты Нурлана Ауесбаева. Выборы назначены на 20 ноября.

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