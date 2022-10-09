Астана, 9 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. По территории Казахстана перемещаются военные подразделения из России и Белоруссии, участвовавшие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба казахстанского минобороны.

Министерство обороны Российской Федерации Силы ОДКБ в Казахстане

«В период с 8 по 15 октября по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные военные колонны проследуют из Жамбылской и Алма-Атинской областей в восточном и западном направлениях. По данным ведомства, перевозка будет проводиться на автомобильном транспорте и по железным дорогам.

В министерстве призвали не верить распространеняемым фейкам и узнавать новости от официальных источников.

Напомним, военные учения ОДКБ в Казахстане проходили с 26 сентября по 8 октября.