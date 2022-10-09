Афины , , 03:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на юге Греции. Об этом 9 октября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зафиксированы в 01:02 мск, эпицентр располагался в 68 км на северо-восток от города Патры, где проживает около 168 тыс. человек. Ближайший к эпицентру населённый пункт — Антикира (проживает около 1400 человек), находился в 10 км на северо-восток от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дании озадачены четырьмя подземными толчками силой от 0,7 до 0,9 баллов по шкале Рихтера. Толчки были зафиксированы в международных водах у датского острова Лесё, на северо-востоке страны.

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