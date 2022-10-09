Мелитополь, , 03:19 — REGNUM Взрывы, которые ранее были замечены в Запорожье, произошли в результате обстрела российскими военнослужащими казармы ВСУ. Об этом 9 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется», — написал Рогов.

Он также выразил уверенность, что Запорожье будет свободным.

Стоит отметить, что взрывы в Запорожье были слышны вечером 8 октября. В городе включили сирену воздушной тревоги. Также стало известно, что там заработала система ПВО.