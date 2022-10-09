Париж, 9 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Житель Франции напал с холодным оружием на приехавшего из Швейцарии иностранца, стоящего в очереди на автозаправочную станцию. Об этом 8 октября сообщает радиостанция France Bleu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

По данным журналистов, нападение произошло в коммуне Сен-Жюльен-ан-Женевуа. 20-летний французский водитель решил, что 33-летний житель Швейцарии нарушил очередь за бензином.

Сообщается, что француз применил холодное оружие и нанёс швейцарцу шесть ран. Его госпитализировали, нападавшего задержали. По данном случаю возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

На радиостанции отметили, что жители Франции стали нервными из-за опасений, что им не хватит топлива для автомобилей.