Монреаль, Канада, , 03:06 — REGNUM Мужчина погиб в результате стрельбы на одной из пригородов Монреаля в канадской провинции Квебек. Об этом 8 октября сообщил телеканал CTV.

Стрельба

Уточняется, что информация о стрельбе поступила из Лаваля. Полиция, прибыв на место происшествия, обнаружила в одном из припаркованных автомобилей тело 31-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями.

Отмечается, что автомобиль был прострелен в нескольких местах. Личность убитого не раскрывается, начато расследование обстоятельств и причин происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ребёнке, пострадавшем в результате стрельбы на одной из улиц в канадском Торонто.

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